Cahit Özkan A Spor'a konuştu! "Yeni spor yasası..."
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yapısını değiştiren yeni spor yasasını kabul etti. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan konuyu A Spor'a değerlendirdi. Özkan, "Yeni spor yasası spor camiasının anayasası olacak nitelikte. 19 bin kulüp ve 65 federasyonu ilgilendiriyor." dedi. İşte Özkan'nın açıklamaları...
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