Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı A Spor'a özel açıklamalarda bulundu!
MKE Ankaragücü ile Samsunspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldiler. Başkent ekibi evinde 1 puan almayı başardı ve bu sonuçla beraber Süper Lig'e yükselmiş oldu. Teknik direktör Mustafa Dalcı, A Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.
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