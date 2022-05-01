Ankaragücü Başkanı Faruk Koca A Spor'a özel açıklamalarda bulundu!
TFF 1. Lig'İn 34. haftasında MKE Ankaragücü evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi. Başkan Faruk Koca, A Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.
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