Ahmet Ağaoğlu'dan Yayın ihalesi açıklaması! "Hayalcilik olur"
Süper Lig'in yayıncı kuruluşu belli oluyor. Süper Lig'in yeni yayıncı kuruluşunun açıklanmasına sayılı günler kala yapılan toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, " Naklen yayın ihalesinin kulüplerimizi mutlu edecek bir rakamla sonuçlanması en büyük arzumuz. Bu ihalenin kulüplerimizin finansal sorunlarına çare olacağını ümit ederek Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Kulüpler Birliği olarak öyle umut ediyoruz ki ihale sürecinden ortaya çıkacak netice, gelirlerinin yüzde 80'ini yayın gelirlerinden bağlı olan kulüplerimizin finansal problemlerine çözüm olacak. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları izole etmediğimiz takdirde, finansal problemlerimiz çözüm bulmadığı takdirde Türk futbolunun arzu edilen noktaya gelmesini beklemek hayalcilik olur." dedi.
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