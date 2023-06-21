Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan yeni teknik direktör açıklaması!
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Adana Demirspor, CFR Cluj ile eşleşti. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktör konusuna açıklık getiren Sancak, "Benim tercihim yabancı hoca, olmazsa Türk hocalara bakacağız. 4-5 hoca adayımız var ve kampa yetiştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
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