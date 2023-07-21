Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor'a konuştu! "Yunus Akgün'ün transferini..."
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor canlı yayınına bağlandı. Transfer Raporu programında soruları yanıtlayan Sancak, Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün hakkında konuştu Murat Sancak, "Yunus Akgün kadroda düşünülmüyorsa transferini isteriz." ifadelerini kullandı. İşte Murat Sancak'ın sözleri...
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