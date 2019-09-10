Yusuf Yazıcı'nın kaşı açıldı! Rakipten sert müdahale...

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçı kapsamında Andorra ile karşılaşıyor. Türkiye - Andorra karşılaşmasının 25. dakikasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı iki rakip futbolcu arasında kalarak sakatlık yaşadı. Yusuf Yazıcı, tedavisinin ardından oyun devam etti.