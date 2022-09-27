Türkiye U21 1-0 Gürcistan U 21 | MAÇ ÖZETİ
Hazırlık maçında Türkiye U21 ile Gürcistan U 21 zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Müsabakayı millilerimiz 1-0 kazanmayı başardı. İşte Türkiye U21 - Gürcistan U 21 karşılaşmasının özeti...
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