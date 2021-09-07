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Son dakika spor haberi: Hollanda - Türkiye maçını yorumladı! "Rakibin üzerimize gelmesini sağlarsak..."
A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Sabah Sporu programında Hollanda - Türkiye maçına dair değerlendirmelerde bulundu. Özkök, "Beraberlik için sahaya çıkarsak, savunmada kalıp rakibin üzerimize gelmesini sağlarsak kaybederiz. Milliler, Hollanda karşısında kazanmak için sahaya çıkılmalı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
07.09.2021
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