Erman Toroğu: "Andorra'yla berabere kalsaydık işimiz biterdi"

A Milli Takım'ın dün Andorra ile oynadığı ve 1-0 kazandığı mücadele hakkında Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulunan tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu "Eğer dünkü maçta Andorra'yla berabere kalsaydık işimiz biterdi" dedi.