08 Eylül 2019, Pazar
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Erman Toroğu: "Andorra'yla berabere kalsaydık işimiz biterdi"
A Milli Takım'ın dün Andorra ile oynadığı ve 1-0 kazandığı mücadele hakkında Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulunan tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu "Eğer dünkü maçta Andorra'yla berabere kalsaydık işimiz biterdi" dedi.
08.09.2019
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