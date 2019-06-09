Emre Bol: Şenol Güneş Türkiye'nin en iyi teknik direktörüdür

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında "Şenol Güneş'i Mustafa Denizli ve Fatih Terim'den ayır bir yere koyuyorum. Emre Bol: Şenol Güneş Türkiye'nin en iyi teknik direktörüdür. Çünkü her gittiği takımda başarılara ulaştırdı." dedi.