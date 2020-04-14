14 Nisan 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Yusuf Günay'dan Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk mesajı

Galatasaray'da corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanedeki tedavisinin ardından virüsten kurtularak taburcu edilen başkan yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Günay, corona virüsüne yakalanan hastaların panik yapmaması gerektiğini söylerken, sarı-kırmızılı taraftarlara da şampiyonluk mesajı gönderdi.
14.04.2020
ABONE OL

Günay, Twitter hesabından paylaştığı videoda "Güzel ülkemin güzel insanları, corona virüsü tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildiğim günden bu yana 15 günlük karantina süresini doldurmuş bulunmaktayım. Çok şükür ki corona virüsünü yendim, sağlık durumum gayet iyi. Tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Corona virüsüne yakalananlara tavsiyem şudur: Sakın panik yapmasınlar. Sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza güvensinler. Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarlarına: Sabredin. Şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Yusuf Günay'dan taraftarlara şampiyonluk mesajı Yusuf Günay'dan taraftarlara şampiyonluk mesajı 14.04.2020
Galatasaray sadece Ömer Bayram'a zam yapacak Galatasaray sadece Ömer Bayram'a zam yapacak 14.04.2020
Galatasaray için Balotelli iddiası Galatasaray için Balotelli iddiası 14.04.2020
Galatasaraylı yıldızdan 'evde kal' dansı Galatasaraylı yıldızdan 'evde kal' dansı 14.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Luyindama'nın sakatlığının bedeli ağır oldu Luyindama'nın sakatlığının bedeli ağır oldu 13.04.2020
Galatasaray bütçeyi düşürecek Galatasaray bütçeyi düşürecek 13.04.2020
G.Saray'da corona virüsü arası nasıl geçiyor? Canlı yayında açıkladı G.Saray'da corona virüsü arası nasıl geçiyor? Canlı yayında açıkladı 12.04.2020
Galatasaray dünyada ilk 5'e girdi Galatasaray dünyada ilk 5'e girdi 11.04.2020
Galatasaray'da Onyekuru alarmı Galatasaray'da Onyekuru alarmı 11.04.2020
Galatasaray'da tasarruf devri Galatasaray'da tasarruf devri 11.04.2020
Fernando Muslera: Fatih Terim'in yardımcısı olmak gurur verir Fernando Muslera: Fatih Terim'in yardımcısı olmak gurur verir 11.04.2020
Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı yarıştı! Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı yarıştı! 10.04.2020
Falcao Galatasaray'da kalmak istiyor Falcao Galatasaray'da kalmak istiyor 10.04.2020
Onyekuru: Galatasaray'a dönmek için çok uğraştım Onyekuru: Galatasaray'a dönmek için çok uğraştım 10.04.2020
Fenerbahçe'de hak ettiğim süreleri bulamadım "Fenerbahçe'de hak ettiğim süreleri bulamadım" 09.04.2020
Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? 09.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Corona virüsü aşısı için müjde! Türk profesör...
Fenerbahçe'de dev operasyon! 20 isim...
Avrupa'da 4 ülke corona virüsü önlemlerini gevşetiyor! Okul, mağazalar ve kafeler açılacak...
Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı! "Teklif gelmesi halinde..."
Galatasaray'da 8 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi
Galatasaray ve Mbaye Diagne'ye bir şok da corona virüsünden!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör