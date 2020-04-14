Yusuf Günay'dan Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk mesajı

Galatasaray'da corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanedeki tedavisinin ardından virüsten kurtularak taburcu edilen başkan yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Günay, corona virüsüne yakalanan hastaların panik yapmaması gerektiğini söylerken, sarı-kırmızılı taraftarlara da şampiyonluk mesajı gönderdi.

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Günay, Twitter hesabından paylaştığı videoda "Güzel ülkemin güzel insanları, corona virüsü tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildiğim günden bu yana 15 günlük karantina süresini doldurmuş bulunmaktayım. Çok şükür ki corona virüsünü yendim, sağlık durumum gayet iyi. Tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Corona virüsüne yakalananlara tavsiyem şudur: Sakın panik yapmasınlar. Sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza güvensinler. Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarlarına: Sabredin. Şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet." ifadelerini kullandı.