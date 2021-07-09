Son dakika transfer haberi: Canlı yayında olay sözler! "PSV Eindhoven ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçına..."

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Galatasaray'daki gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kelleci, "Galatasaray'ın önünde çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Futbolcu gelecek oryantasyon sürecini mi tamamlayacak yoksa PSV maçına mı hazırlanacak? Çok hassas bir dönem. Gelir bulman gerekiyor ve bu çok önemli bir fırsat" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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