19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Eski Galatasaray yönetici Yusuf Günay'dan başkanlık seçimi açıklaması!
Son dakika spor haberleri: Eski Galatasaraylı yönetici Yusufu Günay, başkanlık seçimi hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Günay, "5 aday yarışıcak ama günün sonunda kazanan Galatasaray olacak. Biz çalıştığımız süre boyunca elimizden geleni yaptık. Tek talisizliğim pandemi oldu." dedi. (GS spor haberleri)
19.06.2021
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