19 Eylül 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi | Mehmet Emin Uluç "Kerem için şımarmak demeyelim de..."
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Spor Ajansı programında Galatasaray'a gözatan Mehmen Emin Uluç bazı oyuncuları isim isim değerlendirdi. Uluç özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun performansına değindi.
19.09.2021
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