11 Mayıs 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay Denizlispor-Galatasaray maçı sonrası konuştu! "Sarılarak izledik"
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek son hafta öncesi lider Beşiktaş işle puanını eşitleyen Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Yusuf Günay'la beraber birimiz altta birimiz üstte sarılarak izledik. Tarifi olmayan bir gün. Allah herkese böyle günleri nasip etsin." dedi.
11.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Flaş ifadeler! "Falcao'ya ne zaman güvenseniz..."
- Uğurcan'a Çizme kancası! Sunulan teklif...
- Nevzat Dindar:"Falcao'ya Ne Zaman Güvenseniz Yarı Yolda Bırakabiliyor" / A Spor / Sabah Sporu
- Canlı yayında flaş iddia! "Talisca Beşiktaş'a haber yolluyor"
- Haldun Domaç:"Fatih Terim'in Sistemi Sergen Yalçın'ın Sistemini Etkiledi" / A Spor / Spor Gündemi
- Savaş Çorlu:"Erol Bulut Ayrılığı 3-5 Hafta Önce Olsaydı Fenerbahçe Farklı Yerde Olabilirdi"
- Flaş ifadeler! "Falcao'ya ne zaman güvenseniz..."
- Galatasaray'da son durum ne? Canlı yayında açıklandı!
- Emre Belözoğlu Göreve Devam Edecek Mi? Ahmet Selim Kul Canlı Yayında Açıkladı! / A Spor
Daha Fazla Gör
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig