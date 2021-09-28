Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in Lazio maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Marsilya deplasmanına çıkacak olan Galatasaray galibiyet arıyor. Temsilcimiz ilk hafta evinde Lazio'yu mağlup etmişti. 14 maçtır farklı kadro ile çıkan Galatasaray'ı değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Bu maçta Fatih Terim'den Lazio karşılaşmasındaki 11'i bekliyorum." dedi.

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