Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması! "Zamanı geldiğinde..."
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörlük görevini yürüten Selçuk İnan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray, Türkiye'de en üst seviye. Orada teknik direktörlük yapmak, benim için en büyük hedeflerden birisi. İnşallah zamanı geldiğinde ve oraya da layık görüldüğümde o görevi layığıyla yerine getirebilirim." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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