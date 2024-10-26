Okan Buruk taburcu oldu! Beşiktaş derbisi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taburcu oldu ve Beşiktaş derbisinde takımının başında olacağını açıkladı: İşimizin başındayız! GS SPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Okan Buruk taburcu oldu! Beşiktaş derbisi 26 Ekim 2024 | 12:00
01:37
UEFA Başkanı Ceferin RAMS Park'ta! 23 Ekim 2024 | 12:00
09:16
G.Saray'dan TFF'ye Yunus tepkisi! "Anlaşılır gibi değil" 22 Ekim 2024 | 12:00
00:36
"41 bin 614 kombineyi kısa zamanda bitiren..." 12 Ekim 2024 | 12:00
00:22
Dursun Özbek: Avrupa Ligi'nde hedefimizi... 12 Ekim 2024 | 12:00
06:30
Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya cevap! 02 Ekim 2024 | 12:00
00:58
Osimhen için övgü dolu sözler! 28 Eylül 2024 | 12:00
01:20
GOL | Slavia Prag 1-2 Galatasaray 25 Eylül 2024 | 12:00