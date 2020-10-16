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Mehmet Ayan: Muslera Denizli "Galatasaray Diagne'den yarım sezon katkı alırsa büyük iş" dedi

Artı Futbol programına katılan A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayan, "Mustafa Denizli, Fatih Terim Diagne'den yarım sezon katkı alırsa büyük iş" ifadelerini kullandı.
16.10.2020
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