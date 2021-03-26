26 Mart 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'ın yeni sistemi nasıl olacak? Feghouli Onyekuru...
Galatasaray son dakika haberi: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'da yaşanacak olan sistem değişikliği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray'da Falcao ilk 11'de oynayacak. Onyekuru ve Feghouli'de sahadaki yerini alacak." dedi. (GS spor haberleri)
26.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Olay Fenerbahçe sözleri! "Bunlar daha iyi günler"
- Bulut'a sert eleştiri! "Futbolcuların oyun inançları..."
- G.Saray'dan flaş F.Bahçe başvurusu!
- Serkan Korkmaz: "Burak Yılmaz Tutkuyla Futbol Oynayan Bir Futbol Kahramanı" / Spor Ajansı/25.03.2021
- Bulut'a sert eleştiri! "Futbolcuların oyun inançları..."
- Canlı yayında açıkladı! G.Saray'ın yeni sistemi nasıl olacak?
- Canlı yayında açıkladı! G.Saray'ın yeni sistemi nasıl olacak?
- Murat Özbostan: "Erol Bulut İstifa Etmezse Fenerbahçe Hocayı Göndermez" / Spor Ajansı / 25.03.2021
- Başkan Erdoğan A Milli Takım'ı tebrik etti
Daha Fazla Gör
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig