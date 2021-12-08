Galatasaray'da DeAndre Yedlin takımda kalacak mı? "Oyuncu cephesi..."

Radyo progamcısı Salim Manav, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Manav, "Yedlin ile ilgili Galatasaray'ın ayrılık gibi bir düşüncesi yok. Oyuncu cephesi en azından bunu ifade ediyor. Yedlin şu anda takımda kalacak" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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