Galatasaray topu ayağında tutamıyor

Bu sezon oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da kötü oyun istatistiklere de yansıdı. Sarı kırmızılılar kendi yarı sahasında yaptığı top kaybı değerinde ligin en kötüleri arasına girdi.

Galatasaray topu ayağında tutamıyor

Oynadığı futbolla taraftarını tatmin edemeyen Galatasaray'da oyuncuların en fazla sorun yaşadıkları noktaların başında 'topu tutamamak' geliyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular, her maç ortalama 32.8 top kaybı yaparken, bu top kayıplarının 4.7'si 20 saniye içerisinde kendi kalesinde şuta sebep oldu. Galatasaray bu değeriyle Ankaragücü, Kayserispor, Konyaspor ve Sivasspor'dan sonra ligin en kötü takımı oldu.

Galatasaray hücum aksiyonlarında da vasatın altında kaldı. Terim'in öğrencileri hücumda başarılı atak girişimi ortalamasını maç başına 23.7'ye çıkarabilirken, bu değerde ligde 14. sırada kaldı. Bu sayı Fenerbahçe'de 32.5, Kasımpaşa'da ise 33.7 oldu.

Falcao'yu kadrosuna katan ama bir türlü verim alamayan Galatasaray, rakip kalelere gönderdiği 63 şutun sadece 6'sını ağlarla buluşturabildi. Bu şutların 57'sinde gol bulamayan sarı kırmızılıların isabetli şut sayısı ise 31 oldu. Galatasaray, rakip kalelere attığı isabetli şutları gole çevirme yüzdesinde Avrupa'nın en kötü 12. takımı olurken, ligin ise en kötü 2. ekibi durumuna geldi.