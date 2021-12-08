GALATASARAY HABERLERİ: Transferin detaylarını açıkladı! "Berkan Kutlu ve Atalanta..."

Radyo programcısı Salim Manav, Sabah Sporu programında Galatasaray'daki flaş transfer gelişmesini paylaştı. Manav, "Berkan Kutlu ile Atalanta ciddi şekilde ilgileniyor. Berkan'ın menajeriyle de görüşüldü. Galatasaray, Berkan için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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