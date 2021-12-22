GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan maçtan sonra konuştu!

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor deplasmanında 2-0 kaybetti. Maçtan sonra sarı kırmızılı ekipten Selçuk İnan kameralar karşısına geçti. İnan, "Çok üzgünüz. Birkaç maçtır kazanamıyoruz. Hepsinde oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyunu istediğimiz hale getirdik ama 3. bölgede skora yansıtamıyoruz. İyi bir oyununu karşılığını alamıyoruz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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