GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'un dönüş tarihi belli oldu! "Derbi haftasında..."

Galatasaray'da Sacha Boey'un durumu netleşiyor. Yaşadığı sakatlıktan sonra bireysel antrenmanlara çıkan yıldız oyuncu, kendini zorlayınca sakatlığı nüksetmişti. Tedavisine Fransa'da devam eden oyuncunun dönüş tarihini A Spor yorumcusu Mehmet Özcan açıkladı. Özcan, "Tedavisi 2 hafta daha sürecek. Aralık ayında dönüş yapacak." dedi. | Galatasaray haberleri | GS spor haberi

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