GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan çarpıcı sözler! "Fatih Terim evinde sessiz sedasız oturmuyor"
A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Baş Başa programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Ortada bir gerçek var. Fatih Terim sessiz sedasız oturmuyor. Fatih Terim'in medyadaki ve sosyal medyadaki adamları onun adına her şeyi yazıyorlar. Futbol takımının değil kulübün şuanda Fatih Terim'in eline düşme tehlikesi var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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