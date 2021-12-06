GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim kimi seçecek? "Kerem ile oynayacak santraforun..."

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio deplasmanına çıkacak. Sezon başından bu yana forvet hattını oturtamayan Fatih Terim'in bu maçta hangi isimle oynayacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, oynaması gereken oyuncuyu açıkladı. Alpaslan, "Galatasaray yine diğer maçlarda olduğu gibi Lazio karşısında bekleyerek oynayacak. Lazio çok iyi durumda ama Kerem ile oynayacak santraforun performansı önemli. Tahmin ediyorum Diagne ile başlar Fatih Terim. Diagne daha faydalı oluyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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