GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Fenerbahçeli oyuncuların derbide alkışlaması lazım"
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu garantiledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir yorumda bulundu. Toroğlu, "Bence Fenerbahçe oyuncularının derbide Galatasaray'ı alkışlaması lazım." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Toroğlu: F.Bahçeli oyuncuların derbide alkışlaması lazım! 31 Mayıs 2023 | 12:00
00:20
Galatasaray taraftarı Florya'da şampiyonluğu kutluyor! İşte o görüntüler 30 Mayıs 2023 | 12:00
00:57
Toroğlu: Kasap et derdinde... 30 Mayıs 2023 | 12:00
01:10
Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesi flaş sözler! 30 Mayıs 2023 | 12:00
01:33
Çarpıcı G.Saray sözleri! "Şampiyon gibi oynamasa da..." 29 Mayıs 2023 | 12:00
00:37
G.Saray'da flaş Juan Mata kararı! 28 Mayıs 2023 | 12:00
00:28
Icardi "Aşkın Olayım" şarkısını seslendirdi 23 Mayıs 2023 | 12:00
01:30
2 yıldıza sert eleştiri! "Düşüş var" 21 Mayıs 2023 | 12:00