FENERBAHÇE HABERİ - Hıncal Uluç: Fenerbahçe Ronaldo'yu alabilirdi
A Spor'un usta ismi Hıncal Uluç, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uluç, "8+3 kuralı yerine 3+8 kuralı olmuş olsaydı Ali Koç'un harcadığı paralara bakıldığında Ronaldo'yu alabilirdi." ifadelerine yer verdi. (FB spor haberleri)
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