19 Temmuz 2019, Cuma
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Babel ilk golünü attı
Galatasaray'da yeni transfer Ryan Babel ilk golünü Leipzig karşısında kaydetti! Mariano'nun ortasında Babel kafayla golü attı. İşte gol anı...
19.07.2019
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