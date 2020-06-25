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Zeki Uzundurukan: Rıza Çalımbay varken ben Erol Bulut'u tercih etmem

Spor Gündemi programına konuk olan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Uzundurukan, "Rıza Çalımbay varken, Aykut Kocaman varken ben Erol Bulut'u tercih etmem" ifadelerini kullandı.
25.06.2020
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