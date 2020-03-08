Zeki Murat Göle: Biz yakışmayan bir sonuç
Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göle, "Maça iyi başlayamadık. İstediğimiz sertliği uygulayamadık. 10'uncu dakikadan sonra dengeyi kurduk ve gol geldi. Her şey yolunda gidiyordu ama penaltı ve kırmızı karttan sonra dengeler terse döndü. 2'nci yarı daha istekli ve kompakt oynadık. 2'nci yarının ilk 15 dakikasında rakip kalede tehlikeler de bulduk ama bunu sürdüremedik. Bundan sonra Denizlispor oyuna hakim oldu ve golü buldu. Mücadelenin son 10 dakika reaksiyon verdik. Bize yakışmayan bir sonuç. Fenerbahçe'nin sevinmeyeceği bir durum oldu. Oyuncularımızın 2'nci yarı vermiş olduğu reaksiyon üst düzeydi. Terlerinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncuları tebrik ediyorum" diye konuştu.
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