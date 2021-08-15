Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı!

Radyo programcısı Salim Manav, Sabah Sporu programında flaş bir transfer gelişmesini paylaştı. Manav, "Sadık Çiftpınar, eski kulübü Yeni Malatyaspor'a geri dönüyor. Malatyaspor, oyuncuyla anlaştı. Kulüp idarecileri de bu bilgiyi doğruladı. Sadık'ın, Fenerbahçe ile durumunu çözmesi halinde resmi açıklama gelecek" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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