İşte Fenerbahçe'nin isyan ettiği hakem hataları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Koç, Fenerbahçe maçlarından hakem kararlarıyla ilgili bir video yayınıyla. İşte Fenerbahçe'nin isyan ettiği hakem hataları...