"Fenerbahçe'nin yediği 7 golü 3'ü onun hatası"

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe - Antalyaspor maçını ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kapsal, "Fenerbahçe geçen hafta derbiye çıktığı 11'in aynısı ile bu hafta olmaz. Bu hafta farklı oyun var. Fenerbahçe'nin yediği 7 gol'ün 3 tanesi Jailson'un bireysel hatası." ifadelerini kullandı.