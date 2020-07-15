Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Michail Antonio

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala Fenerbahçe transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin gündemine West Ham United ile 1 yıl sözleşmesi kalan Michail Antonio girdi. Kanarya'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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