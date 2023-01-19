Fenerbahçe'de Osayi Samuel sakatladı! Maça devam edemedi
Fenerbahçe'de Osayi Samuel, maçın 78. dakikasında sakatladı. Nijeryalı oyuncu mücadeleye devam edemedi. İşte o anlar.
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