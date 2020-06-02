Fenerbahçe'de rota Kosava
Ekonomik sıkıntılar sebebiyle transferde daha dikkatli davranan Fenerbahçe, rotasını Kosova'ya çevirdi...
Sarı-lacivertli ekibin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, yönetime milli takımdan takım arkadaşı Elba Rashanı'yi önerdi... Kulübüne saha dışında da yardım eden Muriç'in tavsiyesiyle harekete geçen Fenerbahçe yönetiminin, 27 yaşındaki sol açığın menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi... Kosova basını da Elba Rashanı'nin transfere sıcak baktığını yazdı...
Kariyerini Norveç'te sürdüren Rashani'nin kulübü Odds ile 31 Aralık 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor... Rashani'nin sözleşme bitimine altı ay kala serbest kalacak olması Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken, sarı-lacivertli ekibin, Kosovalı hücum oyuncusunu uygun bir maliyetle transfer bitirmeyi öğrenildi...
Sol kanat oyuncusu olmasına rağmen hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen 1.81 boyundaki Rashani, 9 defa giydiği milli formayla 4 gol kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Odds formasıyla çıktığı 33 maçta 4 gol, 6 asistle oynadı...
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