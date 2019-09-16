16 Eylül 2019, Pazartesi
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"Fenerbahçe Vedat Muriç'i 30-40 milyon Euro'ya vermez"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Takım Oyunu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Vedat Muriç değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin, Vedat Muriç'i 30-40 milyon Euro'ya vermez, vereceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
16.09.2019
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