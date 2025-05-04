Fenerbahçe tribünlerinde 'Yönetim İstifa' sesleri!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma esnasında tribünler "Yönetim İstifa" tezahüratı yaptı. İşte o anlar...
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