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Fenerbahçe tribünlerinde 'Yönetim İstifa' sesleri!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma esnasında tribünler "Yönetim İstifa" tezahüratı yaptı. İşte o anlar...

04 Mayıs 2025 | 20:08
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