Erman Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu! Fenerbahçe...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde rakip topla oynuyor mu? Bu önemli. Siz daha bu görüntüleri saklarsanız daha çok başınız belaya girer. Verdiğiniz bi tane görüntü var. VAR'da Cüneyt Çakır var. Cüneyt'in olduğu yerde Halil Umut Meler gidip bakmadı." ifadelerini kullandı.