27 Ocak 2021, Çarşamba
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Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe stoper yerine bir santrafor transferi yapacak
A Spor yorumcularından Volkan Demir, Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Demir, sarı lacivertlilerin stoperden çok bir santrafor istediği ve bu kapsamda Marega için girişimlerin olduğunu dile getirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)
27.01.2021
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