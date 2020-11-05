Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaşlı Dorukhan Toköz yıldız Fenerbahçe ile anlaştı"

Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberi: A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Dorukan Toköz'ün transferine ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Dorukan Toköz'ün transferine ile ilgili konuşan Domaç, "Dorukan Toköz, Fenerbahçe ile anlaştı. Milli futbolcu Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon Euro alacak" dedi.