10 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Şenol Güneş Türkiye-İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Olağan dışı bir şey istemiyorum"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında oynanacak Türkiye - İtalya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, "Oyuncularımın yeteneklerini ve karakterlerini sahada görmek istiyorum.Olağan dışı bir şey istemiyorum.Korakor oynamaya çalışacağız" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
10.06.2021
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