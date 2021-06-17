Son dakika EURO 2020 haberi: A Milli Takım'ın Galler maçındaki performansını yorumladı! "O gol halı sahada yense..."

A Spor yorumcusu Taner Karaman, A Milli Takım'ın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Galler'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Karaman, "Ne yazık ki markamızın altında kaldık. Kendilerinden daha alt düzeyde futbol oynayan oyunculara kaybettik. Takım olarak varlık gösteremedik. Bireysel yeteneklerle ancak bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Milli Takım'ın yaşadığı sendrom da bu. Kornerden yenilen gol halı sahada yense, o golü yiyen savunma hattını bir sonraki hafta maça çağırmazsınız" dedi. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberlerleri

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