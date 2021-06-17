Son dakika EURO 2020 haberi: A Mili Takım'la ilgili dikkat çeken sözler! "Mücadele etmediler"

A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında A Milli Takım'ın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Galler ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. Alpaslan, "Takım ikili mücadele kazanamıyor. Biraz kavga etmek lazım. Çok kırılgan bir orta sahaya sahibiz. Oyuncular hiç mücadele vermedi. Bu da hocadan kaynaklı değil, oyunculardan kaynaklı" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

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