11 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Zonguldaksporlu futbolculardan ilginç protesto!

TFF 2. Ligi'nde deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karşılaşan lider Manisaspor FK, zorlu karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Skordan daha çok Zonguldaksporlu futbolcuların maç sonu yaptıkları hareket konuşuldu. Zonguldaksporlu futbolcular maçın bitiş düdüğüyle beraber formalarını sahaya yere bıraktı.
11.01.2020

TFF 2. Ligi'nde Zonguldak Kömürspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona ererken, maç sonu Zonguldaksporlu futbolcuların formalarını sahaya yere bırakmaları olay oldu.

Zonguldaksporlu futbolculardan ilginç protesto! Zonguldaksporlu futbolculardan ilginç protesto! 11.01.2020
Okçuluk nostaljiden ibaret değil "Okçuluk nostaljiden ibaret değil" 09.01.2020
Kurtaran Mumcu: Olimpiyatlara katılmak istiyoruz Kurtaran Mumcu: Olimpiyatlara katılmak istiyoruz 09.01.2020
Eda Erdem: Adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz Eda Erdem: Adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz 08.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Meryem Boz: Biz her zaman varız Meryem Boz: Biz her zaman varız 08.01.2020
Cengiz Durmuş: 58 yıllık stratejik planlarımızı adım adım uyguladık Cengiz Durmuş: 58 yıllık stratejik planlarımızı adım adım uyguladık 06.01.2020
Amatör futbol maçında kavga! Polis havaya ateş açtı Amatör futbol maçında kavga! Polis havaya ateş açtı 05.01.2020
71 yaşında transfer oldu! 71 yaşında transfer oldu! 05.01.2020
Erkan Sözeri: Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz Erkan Sözeri: Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz 04.01.2020
Kurtaran Mumcu: 2019 oldukça başarılı bir yıldı Kurtaran Mumcu: 2019 oldukça başarılı bir yıldı 04.01.2020
Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım 03.01.2020
Menajerinden Cenk Tosun açıklaması! Cenk'in yerinde olsam... Menajerinden Cenk Tosun açıklaması! "Cenk'in yerinde olsam..." 02.01.2020
Başkan Üstündağ: Olimpiyat vizesi almak istiyoruz Başkan Üstündağ: Olimpiyat vizesi almak istiyoruz 01.01.2020
işte 2019 spor almanağı işte 2019 spor almanağı 30.12.2019
Nurmagomedov'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler Nurmagomedov'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler 29.12.2019
Baba Parası - Fragman | 1 Ocak'ta sinemalarda Baba Parası - Fragman | 1 Ocak'ta sinemalarda 29.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 imza daha...
Fatih Terim'den ilk 11'de 5 değişiklik! İşte 2020 model Galatasaray
Fenerbahçe'ye 21'lik golcü! Menajeri İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'de çatlak! Damien Comolli 15 milyon Euro'yu reddetmiş
Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır'a flaş teklif! İngiliz devi...
Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez presi! Yönetim haber bekliyor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör