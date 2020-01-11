Zonguldaksporlu futbolculardan ilginç protesto!

TFF 2. Ligi'nde deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karşılaşan lider Manisaspor FK, zorlu karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Skordan daha çok Zonguldaksporlu futbolcuların maç sonu yaptıkları hareket konuşuldu. Zonguldaksporlu futbolcular maçın bitiş düdüğüyle beraber formalarını sahaya yere bıraktı.

TFF 2. Ligi'nde Zonguldak Kömürspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona ererken, maç sonu Zonguldaksporlu futbolcuların formalarını sahaya yere bırakmaları olay oldu.