02 Nisan 2020, Perşembe
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UEFA'dan Finansal Fair Player'de esneklik
UEFA, Haziran 2020'de oynanması planlanan tüm milli maçları ileri bir tarihe erteledi. Avrupa futbolunun patronu ayrıca 2020/21 Avrupa kupalarına katılım için UEFA Kulüp Lisans koşullarının askıya alındığını da açıkladı. Açıklama sonrası A Spor Dış haberler Editörü Ali Baransel, canlı yayına bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı.
02.04.2020
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