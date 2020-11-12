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Sercan Görgülü:Rövanşı kazanıp ülkemize dönmek istiyoruz

Avrupa Futsal Şampiyonası elemeleri rövanş maçında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek olan Futsal Milli Takımımızın Antrenörü Sercan Görgülü, 'Spor Gündemi' programında özel açıklamalarda bulundu. Görgülü, "Bu maçın rövanşını kazanıp ülkemize dönmek istiyoruz" dedi.
12.11.2020
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